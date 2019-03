Allo spazio Temenos l'evento: "Con-divido...tutta un’altra storia"

Sabato 23 marzo 2019, alle 9, presso lo spazio Temenos, in Via Pirandello, 1 in Agrigento, in collaborazione con il liceo classico "Empedocle" di Agrigento, si svolgerà l’evento intitolato: "Con-divido.... tutta un’altra storia". L'evento vedrà confrontarsi tra loro figli e genitori su alcuni temi riguardanti i conflitti generazionali.

Dopo i saluti istituzionali delle autorità che interverranno, del presidente dell’associazione, Achille Furioso, e della dirigente scolastica del Liceo “Empedocle”, Anna Maria Sermenghi, i genitori ed i ragazzi partecipanti avranno modo di dibattere sugli argomenti scelti, sulla base di situazioni-stimolo che saranno presentate nel corso della mattinata (videoclip, brani letterari, canzoni, animazioni teatrali. E’ prevista anche la partecipazione straordinaria del noto attore agrigentino Gaetano Aronica, che contribuirà con una propria “piece” inerente i temi dell’evento.

Modereranno il dibattito tra genitori e figli Achille Furioso e Barbara Capucci, che avranno modo di avvalersi di un team di esperti per monitorare l’evolversi del confronto.

Il team di esperti sarà costituito dal Sociologo, Scrittore e Docente universitario di Comunicazione presso l’Università di Messina, Francesco Pira, e dallo Psicologo e Psicoterapeuta, Alessandro Feliciangeli, nonché dalla stessa Dirigente scolastica del Liceo “Empedocle” Prof.ssa Anna Maria Sermenghi. L'incontro verrà ripreso in diretta e alcune parti salienti verranno pubblicate anche in differita sulla pagina Facebook dell'associazione "generAzioni consapevoli".

"L'intento - fanno sapere gli organizzatori - è di promuovere reti comunicative funzionali tra genitori, educatori, studenti, soggetti sociali, interessati a qualificare le relazioni tra adulti e giovani, superando i conflitti generazionali e sfruttando le potenzialità tecnologiche dei social network".