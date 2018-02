Elio e Roberto Prosseda in concerto al PalaCongressi. L’evento si inserisce nelle iniziative in occasione del Mandorlo in Fiore. La serata si terrà giovedì 8 marzo alle 20.30.

"Il motivo per cui ho iniziato a fare questo tipo di spettacoli è perché credo che la musica classica sia anzitutto musica bella che vale la pena ascoltare. Siamo in una fase storica in cui c’è bisogno di qualità, ma in pochi conoscono questi brani. Quindi l’intento è quello di far ascoltare a chi non avrebbe mai avuto l’occasione o la voglia di farlo della buona musica, senza etichette di genere, sperando che poi se ne innamorino come è accaduto a me".

Queste le parole con cui Elio presenta il concerto "Largo al Factotum" un suggestivo recital in compagnia del pianista Prosseda: un viaggio originale, divertente e raffinato nella storia della musica classica, da Rossini a Mozart e Weill, alle canzoni moderne del compositore contemporaneo Luca Lombardi, che vedranno Elio interpretare Don Giovanni e il Barbiere di Siviglia, così come odi musicali alla zanzara, al criceto e al moscerino.