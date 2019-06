"Medea di Euripide", lo spettacolo alla Valle: regia di Savatteri

La compagnia teatrale Empedocle, in collaborazione con il liceo classico Empedocle, con la Fondazione Empedocle per la promozione della cultura classica e con la casa del Musical di Agrigento, il 23 giugno, in doppio turno, per le numerose richieste, alle 21.00 e alle 22.30, presso il Teatro “Tempio di Giunone” , alla Valle dei templi di Agrigento, presenta la tragedia Medea di Euripide per la regia di Marco Savatteri.

Lo spettacolo, selezionato dall’Inda al XXV Festival internazionale del teatro classico dei giovani, è stato proposto il 27 maggio 2019 al Teatro Greco di Palazzolo Acreide, riscuotendo molti apprezzamenti per l’adattamento registico, per il talento interpretativo dei giovani attori e per i costumi di Valentina Pollicino.

La compagnia Empedocle è il risultato di un lungo tirocinio laboratoriale che, in otto anni, ha visto impegnati tanti giovani del Liceo Classico Empedocle. Gli spettacoli sono tutti adattamenti ispirati al mondo delle tragedie classiche greche; lo scopo è avvicinare i giovani alla cultura teatrale classica, ma anche sperimentare messe in scena che sappiano parlare al pubblico del nostro tempo, attraverso uno studio sulla poetica del Riflesso, creando parallelismi e nuove riflessioni, utilizzando tecniche teatrali e multimediali contemporanee, sotto la guida di una storica squadra di lavoro, costituita dal Regista Marco Savatteri e dalle professoresse Anna Maria Di Nolfo e Josè Miccichè, e dal dirigente scolastico, Anna Maria Sermenghi. L’ingresso è gratuito .