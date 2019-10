Turismo di extra lusso, a Porto Empedocle la più grande nave da crociera a vela

Porto Empedocle inaugura il mese di ottobre con diversi turisti in via Roma ed una nave da crociera ancorata al porto. Un colpo d’occhio che di certo non ha lasciato nessuno indifferente. I crocieristi hanno invaso il centro cittadino, riuscendo ad immortale le bellezze della città marinara.

Il porto di Porto Empedocle ha potuto “abbracciare” Windsurf, la più grande nave da crociera a vela esistente al mondo. Un’imbarcazione di grande lusso, “figlia” di una compagnia americana. Una sorta di mega yatch per gente molto facoltosa. I passeggeri a bordo della nave sono circa 300.

"Porto Empedocle - dice il sindaco, Ida Carmina - inaugura il mese di ottobre con una splendida nave da crociera ed i turisti che “ godono “ delle nostre bellezza nella elegante Via Roma".