Claudio Baglioni in concerto a Lampedusa, l'artista torna a prendersi la sua isola

Il cantante sarà in concerto nella sua isola del cuore. L’artista romano canterà in occasione dei festeggiamenti della “Madonna del mare”. Claudio Baglioni si esibirà in piazza Garibaldi a Lampedusa, giovedì 26 settembre 2019. Il concerto inizierà alle 21.

Tra i partner dell’evento anche la Fondazione O’Scià. Claudio Baglioni torna a cantare sull’isola più grande delle Pelagie, dopo due anni.

L’ultima volta fu nel 2017, quando ad accompagnare la sua musica fu la banda musicale della Polizia di Stato ed il coro Giuseppe Verdi di Roma. Quasi certamente, Lampedusa, conterà sul grade esodo. Il richiamo di Claudio Baglio, di certo, non passerà inosservato.