Treni storici, l'albero di Natale all'uncinetto e la fiera del formaggio: gli eventi clou

Atmosfera natalizia in città per un week end ricco di eventi e tante iniziative. Il ponte dell’Immacolata regala teatri ma anche inaugurazioni speciali. Dall’albero di Natale all’uncinetto fino alla fiera del formaggio. In provincia il treno storico andrà lontano, fino a Modica per potere prendere parte alla fiera dedica al cioccolato. Ecco gli eventi del week end

Le donne di Casteltermini sono già in piena fase realizzativa per regalare alla comunità un albero di Natale fatto esclusivamente all'uncinetto. L'iniziativa ha preso il via lo scorso anno a Trivento ed ha fatto impazzire il web è stato ricreato e verrà esposto durante le festività natalizie del 2019 anche a Castermini.

Sabato, 7 dicembre alle 20.30 presso la location dello storico teatro de “La Posta Vecchia”, nel pieno cuore del salotto agrigentino, i commedianti calcheranno il prestigioso palco. Tra gli ospiti attesi, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

E' stata presentato il programma della rassegna teatrale "Città delle arance 2019-2020". Sono tanti gli spettacoli del cartellone, gli eventi sono organizzati dall'associazione culturale 92Zero16 e dal Comune di Ribera.

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre torna la "Fiera della Montagna" giunta quest’anno alla sua XIV edizione: attraverso esposizioni, talk, laboratori e spettacoli, l’evento racconterà il meglio del territorio montano siciliano radunando prodotti e innovazioni in campo agroalimentare ed artigianale.

Serata dedicata al teatro, quella di sabato inserita nel contesto della XXI edizione del “Premio Ignazio Buttitta” promosso dal centro artistico, culturale, editoriale “Renato Guttuso” di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino. Al Teatro San Francesco, inizio ore 20.30, la Compagnia “L’uno completa l’altro” del Centro “Guttuso” presenta la commedia “Nonno arzillo cerca compagna".

"Noi la terra, noi l'impresa. Valore sociale ed economico dell'Agricoltura". E' questo il titolo di una giornata di studi promossa da Confagricoltura Agrigento il prossimo 7 dicembre presso Casale Bosco".

Il progetto si chiama “Favo-Le-ggendo il Natale”, e vedrà i giovanissimi impegnati nel "dare lettura di favole, per poi interpretarle, aventi per tema il Natale, in modo da suscitare in loro la consapevolezza della storia ascoltata, e renderli protagonisti e partecipi attivi".

Utimo appuntamento dell’anno con i treni storici del gusto in Sicilia. Domenica 8 dicembre, in occasione della manifestazione Chocomodica, due treni storici raggiungeranno la città di Modica con partenze da Catania e Caltanissetta ed arriveranno anche in provincia. A bordo dei treni storici ci sarà il Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food Sicilia, con piccole degustazioni di cioccolato e di altri prodotti tipici del territorio.

Per consentire alla cittadinanza di donare il proprio sangue l’Adas, effettuerà una raccolta nei giorni di sabato 7 dicembre a Palma di Montechiaro in Piazza Bonfiglio. Inoltre si potrà donare anche domenica 08 dicembre saremo ad Agrigento a Porta di Ponte.