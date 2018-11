"Colletta 2018", l'appuntamento alla chiesa San Pietro

Sabato 24 novembre si terrà in tutta Italia la XXII edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA), promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. In oltre 13.000 supermercati, 145.000 volontari inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione, che nei mesi successivi verranno distribuiti a 8.042 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 140.000 bambini.

Sabato 17 novembre ad Agrigento alle ore 18, nella Chiesa di San Pietro di via Pirandello 2, parleranno di #Colletta2018 Angelo Sortino, responsabile provinciale della Colletta, e Federico Bassi, Responsabile nazionale #Colletta2018.