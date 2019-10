Teatro da camera al Circolo empedocleo, ecco la nuova stagione

Presentata ufficialmente la quarta stagione tratrale del “Teatro da camera”, che si svolgerà presso il Circolo empedocleo di Agrigento. La direzione artistica dei sette spettacoli previsti per l'anno in corso sarà curata da Pippo Adamo e da Mario Gaziano, presidenti rispettivamente del "Circolo culturale Empedocleo" e del "Pirandello stable festival"

Il primo appuntamento del 15 novembre sarà “Varietà... varietè!!!” e proporrà alcuni sketch comici dei più famosi umoristi italiani dagli anni '50 ai '70. La serata del 20 dicembre sarà dedicata invece a canti della tradizione natalizia con ”Natale in song 2019” con la conduzione di Maria Peritore. Nel 2020, il 31 gennaio, sarà in scena l’opera brillante “Due dozzine di rose scarlatte” di Aldo De Benedetti,con Rosa La Franca Lillo D’Aleo, Giuseppe Gramaglia e Maria Fantauzzo. Seguirà, il 21 febbraio, la pièce “La signora Collins”, tratta da ”I Blues” di Tennessee Williams con Maria Grazia Castellana. Il 13 marzo sarà rappresentato “Così è se vi pare” di Luigi Pirandello, con Rosaria Leto,Antonio Garufo e con Giuseppe Gramaglia, Maria Fantauzzo e la partecipazione di Peppe Crapanzano e Giovannia Messina. Il 24 aprile sarà invece la volta di “La voce umana” monologo di Jean Cocteau, con l'interpretazione e la regia di Lia Rocco. La rassegna si concluderà il 15 maggio con una serata di teatro-operetta “La vedova allegra”. L’ingresso agli spettacoli è gratuito per i soci del Circolo Empedocleo e per gli appassionati di teatro da camera.