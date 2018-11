Al circolo Empedocleo il convegno: "I diritti delle donne"

Angela Galvano, presidente del circolo Agàpe-Arci di Agrigento, sabato 24 novembre alle 17 presso il Circolo Empedocleo, organizza-introduce e coordina un convegno dal titolo "I diritti delle donne", a cui partecipano come relatori la Sindacalista Linda Bellia, la dirigente scolastica Agata Gueli, Rosa Salvago ed il responsabile Arci Sicilia delle politiche sociali Giuseppe Montemagno.

La Presidente afferma: "Il nostro convegno è intitolato 'I Diritti delle donne', in quanto discuteremo dei vari problemi associati alla nozione di diritti femminili, tra cui i diritti all’integrità e autonomia corporea, il diritto di essere liberi dalla paura della violenza fisica-pischica ed economica, il diritto di lavorare e ricoprire ruoli di dirigenza, nonché ottenere una retribuzione equa o uguale a quella maschile, il diritto alla maternità e tanti altri diritti di cui i nostri competenti relatori discuteranno nel corso dell’iniziativa”.

La Galvano continua :“E’ un’iniziativa organizzata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e mira a non dimenticare le donne che hanno subito e subiscono violenze. La nostra intenzione, in quanto associazione impegnata nel sociale, è quella di sollecitare una solidale lotta culturale contro ogni forma di oppressione nei confronti delle donne e fare fronte comune in una battaglia finalizzata ad abbattere quei pregiudizi che rendono ancora più diffusa la violenza maschile sulle donne - dalle molestie sessuali ai numerosi atti di femminicidio. La promozione e tutela dei diritti delle donne sono una responsabilità di tutti e devono essere considerate un obiettivo primario se si vuole combattere ed eliminare ogni forma di discriminazione e di violenza ancora oggi, purtroppo, caratterizzanti la nostra società”.