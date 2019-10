"Le 5 giornate a Naro", sviluppo ed economia: gli incontri al palazzo di città

Da ottobre a marzo con giornate dedicate allo sviluppo ed all’economia. Si comincerà giorno 3 ottobre dalle 19 al chiostro del palazzo di città. L’evento avrà come relatore il docente universitario, Antonello Pezzino. Un incontro per mese da ottobre a marzo per degli appuntamenti dedicati alla formazione professionale ed i rapporti con l’unione europea.