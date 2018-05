Ritorna “Negli occhi dell’altro”, il cineforum della Caritas diocesana

Ritorna “Negli occhi dell’altro” il cineforum organizzato dalla Caritas diocesana – Fondazione Mondoaltro in collaborazione con il Centro di cultura albanese e Share the journey. Tre film, tre paesi, tre culture si raccontano.

Si inizia l’11 maggio con “Chromium”, film albanese del 2015; si prosegue il 18 maggio con “El sistema” (Venezuela 2009) e si conclude il 25 maggio “Non uno di meno” (Cina 1999).

Le proiezioni si terranno all’Istituto Granata in via Barone 2/A ad Agrigento con inizio alle 19. A seguire la comunità si racconta. I film saranno tutti in lingua originale con sottotitoli in italiano.