Allo spazio Temenos il cinema d'autunno del "John Belushi"

Torna il cinema firmato Arci “John Belushi” Agrigento allo Spazio Temenos. Dal 7 novembre al 5 dicembre, tutti i giovedì alle 20.30 appuntamento con il grande cinema. Una rassega di cinque film che l’associazione culturale ARCI John Belushi di Agrigento propone in una ormai tradizionale, e di successo, collaborazione con lo Spazio Temenos.

Il tema proposto per questa stagione autunnale è un percorso attraverso "certe" narrazioni legate all’idea di un'Europa unica, democratica e accogliente. Visioni che parlano della Resistenza; della Russia prima della caduta del Muro di Berlino; della rivoluzione culturale pop nella Londra degli anni '60; dei drammi vissuti quotidianamente nel Mediterraneo da chi nell'Europa intravede la possibilità di una vita migliore.

Il primo film è in programma è "Una questione privata" (2017), regia di Paolo e Vittorio Taviani, domani giovedì 7 novembre. Un film tratto dal romanzo omonimo di Beppe Fenoglio. Durante i combattimenti della guerra di liberazione nelle Langhe, il partigiano Milton si divide tra la lotta contro i nazifascisti, l'amicizia per i compagni di brigata e il suo amore clandestino per Fulvia.

La rassegna proseguirà poi il 14 novembre con il film "Summer" (2018) di Kirill Serebrennikov; il 21 novembre con "My Generation" (2017) di David Batty; il 28 novembre con “Il giovane Karl Marx" (2017) di Raoul Peck e il 5 dicembre "Styx" (2018) di Wolfgang Fischer. L’abbonamento alla rassegna ha un costo di 12 euro (10 euro per i soci “Belushi”); l’ingresso singolo è di 5 euro.