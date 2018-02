Teatro Posta Vecchia, cineforum dedicato al regista Beppe Cino

Martedì, alle ore 10, al teatro della Posta Vecchia, parte il cineforum ideato e diretto da Aristotele Cuffaro dedicato al regista siciliano Bebbe Cino rivolto agli studenti del liceo classico Empedocle di Agrigento. Saranno proiettati tre film: “In viaggio verso est”, “Rosso di sera”, “Miracolo a palermo”. Nell’ ultimo dei tre incontri sarà presente il regista che dibatterà con gli intervenuti sui contenuti dei film.

Trama di “In viaggio verso est”

Nell'autunno/inverno del 1991 Alex Manetti fotografo compie un "viaggio verso Est" per documentare tracce di passato, nascita del nuovo, recupero di tradizioni per decenni in silenzio. Ma il viaggio di Alex non è soltanto un viaggio "professionale". E' il viaggio di chi, ad Ovest, ha sognato l'utopia che oggi è crollata in tutto l'Est. E' il viaggio di chi per anni ha creduto che in quella utopia risiedessero giustizia, uguaglianza, libertà. Ma, paradossalmente, è anche il viaggio di chi, da "occidentale", porta comunque addosso i segni della ricchezza esteriore, i segni della dimestichezza con il denaro, con il consumo, con l'opulenza. Il viaggio quindi di una contraddizione. In compagnia di Alex, in una storia vissuta "on the road" lungo le strade di un paese dell'Est, troviamo Andrej, timido aspirante capitalista, ed Iliana, ragazza trasgressiva, innamorata senza riserve dell'Occidente, furibonda verso il passato "comunista" del suo paese, ragazza che vive una vita "veloce", "spericolata", che troverà la sua rapida drammatica conclusione lungo il "viaggio" del nostro protagonista.