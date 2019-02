A Ribera in scena un nuovo spettacolo di varietà comico ecco: "C Factor"

Venerdì 22 febbraio alle 21, sul palco del Cine Teatro Lupo, per il sesto appuntamento della Rassegna Teatrale “Ribera Città delle Arance” organizzata dall'associazione culturale “92ZERO16”, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Ribera, ritorna dopo i successi delle precedenti edizioni, uno degli artisti più originali e di talento del panorama umoristico italiano: Antonello Costa, con il suo nuovo spettacolo di varietà comico “C Factor”.

Uno spettacolo divertente con costumi, scene, luci altamente professionali e una serie di personaggi, sketch, battute e canzoni che hanno l’unico obiettivo di far divertire e coinvolgere il pubblico in sala. Scuola Gigi Proietti, Antonello Costa, coniuga molto mestiere e molta conoscenza del varietà storico, da Nino Taranto al cavallo di battaglia dei vari Rugantino, che sono le tavole del palcoscenico sulle quali ha costruito il suo spessore con scuola e passione e grazie alla presenza scenica e all'intelligenza artistica, ha il grande merito di continuare la tradizione del varietà riuscendo a mantenere vivo, in chiave moderna, il modello dei grandi maestri della tradizionale Rivista resa celebre da mostri sacri come Totò, Aldo Fabrizi, Renato Rascel, Nino Taranto e Petrolini. Antonello Costa da anni è considerato uno dei massimi esponenti di questo genere. La storia: un fantomatico produttore organizza dei provini promettendo la possibilità di esibirsi nei programmi televisivi più famosi.

Tra questi c'è Antonello Costa, comico impegnato… a trovare un lavoro. Una satira sull'illusione di raggiungere il successo e sulla facilità di perderlo. Due ore di spettacolo totalmente nuovo che vedrà Antonello Costa approfondire le sue performance di cantante e ballerino, di attore comico e di show man, recitando e coinvolgendo il pubblico sino a scambiare gli ignari spettatori per altri provinanti. Uno spettacolo esilarante all'insegna dell’allegria, per due ore di puro divertimento.