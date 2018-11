La chiesa Madre ospiterà la mostra: "Santi della porta accanto"

Nei giorni 23, 24,25 novembre a Ravanusa, presso la chiesa Madre, farà tappa la mostra “Santi della porta accanto” giovani testimoni della fede- , evento organizzato dalla Parrocchia San Giacomo di Ravanusa con la collaborazione del Centro per i Giovani Arcidiocesi Agrigento e Movimento Pro Sanctitate Ravanusa.

Sulla scia di quanto si legge nel documento preparatorio per il Sinodo "…la Chiesa stessa è chiamata a imparare dai giovani: ne danno una testimonianza luminosa tanti giovani Santi che continuano a essere fonte di ispirazione per tutti…", nasce l'iniziativa di questa esposizione itinerante realizzata dall'Associazione Don Zilli e dal Centro culturale San Paolo.

La mostra, che sta girando l'Italia toccando diverse Diocesi e Parrocchie, si compone di 32 pannelli dai colori vivaci e un linguaggio moderno, che presentano 24 giovani, italiani e stranieri, che hanno testimoniato la fede: alcuni già beati, altri Servi di Dio, altri ancora giovani “normali”, ma esemplari per la qualità della loro fede. Sono i «Santi della porta accanto», come scrive Papa Francesco nell’esortazione apostolica "Gaudete ed Exsultate", cioè modelli vicini all’esperienza quotidiana a testimonianza, dunque, di quanto le storie di una fede vissuta in pienezza siano molto più diffuse, rispetto a quanto si pensi, anche tra i ragazzi e le ragazze di oggi.

La mostra sarà aperta al pubblico (con ingresso gratuito) i giorni 23, 24, 25 novembre, dalle ore 18:00 alle ore 22:30 presso il salone delle Suore, accanto la Chiesa Madre. Nel programma si legge anche che l'inaugurazione avverrà venerdì 23 alle ore 18:00 con una concelebrazione eucaristica indicata come "Giornata della Santificazione Universale" dal tema "Uno più Uno" la santità è contagiosa" animata e organizzata dal Movimento Pro Sanctitate, che per l'occasione al termine della concelebrazione diffonderà il "Girasole della Santità" per un gesto di fraternità e solidarietà, il cui ricavato andrà alla Caritas Madre Teresa. Inoltre Sabato 24 alle 20 è previsto un appuntamento per i giovani con il tema "Come un Prodigio" organizzato dal Centro per i Giovani Arcidiocesi Agrigento.