Cerimonia commemorativa in ricordo di Alexander Hardcastle, l'evento

In ricordo dell’archeologo e commendatore al merito del Regno d’Italia, Alexander Hardcastle, il 25 giugno 2019, alle 11, è organizzata una cerimonia commemorativa, al Bonamorone di Agrigento, dal presidente del Cepasa, Paolo Cilona, che si prodiga per far conoscere alle generazioni presenti e future il munifico mecenate inglese che ha portato a termine magnifiche opere nella Valle dei Templi e nel monastero di Santo Spirito.



Paolo Cilona afferma che "non dobbiamo dimenticare chi diede tanto al territorio di Agrigento, spronandoci ad amare sempre più la Valle dei Templi e, d’altronde, amarla vuol dire creare un continuum tra passato e presente, per un futuro ricco di prospettive".



Nell’ambito della cerimonia Paolo Cilona deporrà un mazzo di fiori sulla tomba di Hardcastle e Giuseppina Mira leggerà una sua poesia dedicata alla generosità del grande archeologo che tutelò la nostra magnifica Valle dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”.