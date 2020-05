"Buongiorno Ceramica", anche Sciacca partecipa all'evento in digitale

“Sciacca, dall’alto della sua bellezza”. È questo il titolo del video realizzato da Accursio Puleo con cui la città di Sciacca ha aperto la sua partecipazione all’edizione di "Buongiorno Ceramica 2020", la festa diffusa della ceramica italiana promossa a livello nazionale da Aicc, l’associazione italiana Città della ceramica.

Un'edizione straordinaria, tutta in digitale. “E ci siamo anche noi, c’è anche Sciacca – dicono il sindaco Francesca Valenti, vice presidente nazionale dell’Aicc, e l’assessore alla Cultura Gisella Mondino – con video, come quello suggestivo realizzato da Accursio Puleo, che esaltano la bellezza della nostra città e un’arte che fa parte della sua storia e della sua identità . Ringraziamo i maestri ceramisti per la partecipazione così come ringraziamo chi ha realizzato i video, Monica Sutera, Ambra Favetta, Stefano Siracusa, che con le immagini e le voci dei protagonisti ci raccontano, raccontano con orgoglio Sciacca e la sua secolare tradizione artistica. Un’occasione di conoscenza e di promozione ”.

L’organizzazione di "Buongiorno Ceramica" pubblicherà in questa settimana e fino a domenica i video dei ceramisti e delle botteghe saccensi che hanno aderito all’iniziativa: Antonino Carlino, Maioliche Gurreri, Sorelle Perconte, Ceramiche artistiche Perconte, Salvatore Sabella, Fratelli Soldano, Liborio Palmeri, Giuseppe Licata, Pippo Prestia, Rosa Soldano.