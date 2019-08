Festa della Dedicazione, dopo otto anni tornano le celebrazioni

Venerdì 6 settembre l’Arcidiocesi di Agrigento farà memoria della Dedicazione della Basilica Cattedrale San Gerlando. Il parroco della Cattedrale, don Giuseppe Pontillo, comunica che alle 19 sarà celebrata una santa messa presieduta dall’arcivescovo Francesco Montenegro.

Dopo 8 anni si ritorna – riaperto il Duomo al culto – a celebrare la Festa della Dedicazione, non più – come è stato fatto per 8 anni – sul sagrato della navata sud, ma sull’altare della Cattedrale.