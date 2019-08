Casteltermini, tornano gli incontri con l'autore: Irene Di Liberto presenta "Versi in volo"

Terzo appuntamento degli eventi culturali denominati “Incontro con l’autore”: è in programma lunedì alle 18 nella Biblioteca comunale "Francesco Lo Bue".

Protagonista dell'evento, organizzato in collaborazione col CIF Provinciale, presieduto da Lina Severino e dal Cif di Casteltermini, presieduto da Dora Roccaforte, sarà Irene Di Liberto, castelterminese residente in Umbria, autrice del libro "Versi in volo", un viaggio emozionale nei percorsi della vita, con prefazione del noto regista Michele Guardì.

Interverranno Francesco Pira, docente di comunicazione dell’Università degli studi di Messina e Antonio Liotta, presidente edizioni Medinova. Le letture saranno a cura di Michele Di Bernardo.