Prima mostra mercato di auto e moto d’epoca a Casteltermini 

A Casteltermini, giorno 14 e 15 settembre, si terrà l’esclusiva prima Fiera mostra mercato di auto e moto d’epoca. L’evento racchiude il raduno auto e moto d’epoca dando la possibilità di poter riunire e far confrontare gli appassionati delle due/quattro ruote sul passato delle proprie passioni. Tale evento coinvolgerà il gruppo storico del Tataratà, il bar “Charme” si metterà a disposizione per quanto concerne i partecipanti con aperitivo e le successive degustazioni di prodotti locali.

Per l’occasione un castelterminese, Giacomo Salerno, residente in Svizzera, in testa ad un gruppo di “vespisti” in sella alle beneamate vespe, partirà in questi giorni proprio per giungere a Casteltermini in tempo per l’inaugurazione dell’evento. La sua partenza è stata già annunciata da una TV Svizzera.

Salerno appartiene al gruppo chiamato Monkeys Argovia, un Vespa club ufficialmente iscritto al VespaClub Svizzera famoso per i 60 iscritti, composto da molti soci di origine Siciliana. Per tale ragione proprio da Casteltermini, dalla manifestazione “1a Fiera Mostra Mercato” il gruppo muoverà per avviare il tour della Sicilia organizzato dal Vespa Club Casteltermini.

A Casteltermini vi sarà il tradizionale scambio del fascione che simboleggia l' amicizia e il rispetto nel mondo dei vespa club.

L’organizzatore della manifestazione Totò Scozzari, ha ottenuto il patrocinio non oneroso della presidenza provinciale dell’Aics di Agrigento – Ente nazionale di promozione culturale fondato dal ministro del Lavoro Brodolini. Per l’Aica sarà presente il dirigente provinciale del dipartimento Sport, il giornalista Gaetano Ravanà e il responsabile provinciale del settore automobilismo Pietro Palumbo.