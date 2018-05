Casa Sanfilippo, elogio alla Sicilia del linguista Francesco Sabatini

Lunedì, alle 17.00, a Casa Sanfilippo, si svolgerà un incontro organizzato dal Parco della Valle dei Templi con Francesco Sabatini, linguista noto per la sua rubrica "Pronto Soccorso Linguistico", in onda nel programma televisivo Rai Uno "Mattina in famiglia".

Dopo i saluti del presidente del Consiglio del Parco, Bernardo Campo e l’introduzione del direttore del Parco Giuseppe Parello, Sabatini terrà una lectio magistralis su "Sicilia incroci e gloria di lingue". A coordinare l’incontro sarà uno degli autori del programma di Rai 1, il giornalista agrigentino Giovanni Taglialavoro.

Linguista, filologo e lessicografo italiano, Francesco Sabatini, è stato presidente dal 2000 al 2008 dell’Accademia della Crusca (lo storico istituto di studio e salvaguardia della lingua italiana). Oggi è presidente onorario dell’Accademia della Crusca ed Ordinario di Storia della lingua italiana e linguistica italiana dal 1971, nell’Università di Roma Tre, dal 2010 è professore emerito nel medesimo ateneo.

Oltre a diversi saggi sulla grammatica italiana, insieme a Francesco Coletti, ha curato la pubblicazione di un dizionario della lingua italiana, e, con un gruppo di collaboratori, la riedizione anastatica e informatica del primo Vocabolario della Crusca (1612).

L’iniziativa si inserisce nelle attività di pedagogia del patrimonio promosse dal Parco della Valle dei Templi.