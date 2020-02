Sciacca è in festa, via alla sfilata dei carri: ecco le immagini

Questo pomeriggio, con la prima sfilata dei carri allegorici, si aprono ufficialmente a Sciacca le danze del carnevale. Il corteo con i maestosi carri realizzati dagli artisti saccensi, come da tradizione, è anticipato dalla consegna delle chiavi della città del sindaco al Peppe Nappa, maschera ufficiale della città.

Ultimi preparativi dunque in via dei Cappuccini, da dove i carri e i gruppi in maschera raggiungeranno in serata la piazza Scandaliato.