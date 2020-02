Carnevale empedoclino, via all'edizione 2020: il programma

Via all’edizione 2020 del carnevale empedoclino. L’evento inizierà domenica 23 febbraio alle 19:00. All’evento parteciperanno diverse scuole di ballo. L’evento continuerà anche lunedì 24 febbraio. Via alla sfilata dei carri allegorici che sfileranno per le vie delle città, la kermesse comincerà alle 9.

Alle 19 il carro allegorico partirà da piazza Aristotele per poi passare da via dello Sport ed in via Berlinguer. La serata si concluderà in piazza Aristotele. La giornata la conclusiva si terrà martedì 25 febbraio. L’evento si concluderà in piazza Kennedy.