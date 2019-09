"Scrivere luce": si presenta a Canicattì il libro di Ferrigno e Antenucci

Si svolgerà giovedì 19 settembre alle 20 a Canicattì al centro culturale San Domenico, piazza Dante, la presentazione del libro “Scrivere la luce”, scritto da Elettra Ferrigno e Emiliano Antenucci, pagg. 100, edito da Tau editrice e disponibile in tutte librerie dal 22 marzo 2019. Sono presenti gli autori, che racconteranno l’opera. Modera l’incontro Anna Pia Viola, teologa e Docente di Filosofia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Palermo. La serata sarà allietata dagli intermezzi musicali di Emanuele Di Bella e dalla voce di Enrica Luparello. L’evento è patrocinato dal Comune di Canicattì. L’opera è stata presentata in maggio presso lo stand di Umbialibri e Unipegaso-Torino al Salone del Libro, edizione 2019 e alla trasmissione radiofonica “Il Papa ieri e oggi” condotta da Fabio Colagrande per Radio Vaticana. Numerose sono state le recensioni su varie testate giornalistiche, tra cui La Stampa, con un articolo del giornalista vaticanista François Vayne.

Scrivere la luce è un libro scritto a quattro mani da Elettra Ferrigno e Emiliano Antenucci.

E’ un’opera rivolta a tutti, che miscela insieme fede e grazia, arte e visioni, scrittura e silenzio, Parola e poesia. Da forme inquiete del vedere e dall’incontro –tanto imprevisto quanto sorprendente- tra i due autori, proviene la scrittura delle sue pagine. Una raccolta di istantanee instagrammate che ritraggono lo straordinario dell’ordinario, corredate da una meditazione sapienziale. Per accorgersi che nelle cose piccole e feriali c'è il riverbero immenso del Tutto, della Creazione, di Dio. Scrivere la luce unisce fotografia e meditazione, offrendo al lettore uno spazio di riflessione e un silenzio capace di evocare, di rendere eterno un momento, di creare un intervallo, un momento di tacita sospensione. Una benefica e salvifica interruzione nella trama del caos mediatico contemporaneo.