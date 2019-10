“La musica ti salva il cuore”: convegno e rassegna a San Domenico

Si terrà, domenica alle 9,30, al centro culturale San Domenico l'evento "La musica ti salva il cuore". L’evento è curato dall'associazione SkÁ ed dal Coro Cluster con il patrocinio del Comune di Canicattì e la collaborazione della Misericordia e della Onlus “A cuore aperto”. “La musica ti salva il Cuore” vuole essere l’evento focale dell’associazione SkÁ che intende organizzarlo ogni anno tra settembre ed ottobre.

La giornata sarà suddivisa in due momenti: alle 10, dopo i saluti Istituzionali, ci sarà una tavola rotonda dal titolo “Un cuore informato è un cuore sano”. Alle 17, si potrà assistere ad una rassegna musicale di cori polifonici. Alla tavola rotonda siederanno Margherita La Rocca Ruvolo, Simona Carisi, Giovanni Ruvolo, Giuseppe Caramanno, Ennio Ciotta, Antonella Grigoli.

Durante la mattinata, sull'antistante piazza Dante, sarà presente una equipe di esperti che realizzerà Ecg refertati in telemedicina dal "San Camillo" di Roma, inoltre un gruppo di animazione che intratterrà i bambini. Nel pomeriggio, sempre al centro culturale, si terrà la rassegna di cori polifonici. Durante tutta la giornata sarà effettuata una raccolta fondi per acquistare un defibrillatore che sarà donato ad una delle scuole, al Comune o all’ospedale di Canicattì, ovvero per fare donazioni ad associazioni che perseguono lo stesso scopo.

L’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Angelo Cuva, invita tutta la cittadinanza a partecipare. Hanno assicurato la loro presenza gli istituti scolastici, il Vespa club, il Moto club ed il Club di macchine d’epoca.