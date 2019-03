"Soroptimist Club", al liceo classico una campagna di informazione: "Si parla di cuore"

Il Soroptimist Club Agrigento, propone una campagna d’ informazione sulla medicina di genere e, soprattutto, sui rischi legati alle patologie cardio vascolari nelle giovani e giovanissime donne per raggiungere l’obiettivo di una salute più equa per tutti. Il seminario “ SI parla di cuore”, vuole informare le studentesse sui rischi legati alle patologie cardiovascolari mettendo l’accento sull’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita. Il 19 marzo presso l’aula Magna del Liceo Classico “Empedocle”, a partire dalle 11:00 si susseguiranno gli interventi di personale altamente qualificato. Alla presenza della Presidente del Soroptimist Club di Agrigento Dott.ssa Jaana Helena Simpanen, della Dirigente scolastica del liceo Classico Anna Maria Sermenghi, il Primario dell’Uoc di Cardiologia Giuseppe Caramanno insieme alle socie del Club, con competenze mediche, illustreranno i rischi legati alle patologie cardiovascolari e spiegheranno quali strategie è possibile mettere in atto per una corretta prevenzione