Buon cibo a Montaperto, eclissi lunare e cultura: gli eventi in città

Eclissi lunare, slow food e cultura: l’ultimo week end di luglio è pronto a partire. Il fine settimana tra buon cibo e spettacolo nei cieli, tutto quello che c’è da sapere su eventi e iniziative.

Montaperto è in festa. Sabato 28 luglio 2018 dalle 21 via ll’evento slow- food. L'appuntament con prodotti e sapori tipici siciliani, è giunto alla terza edizione. Cannoli, panini con la milza e con pannele, ma anche altro ancora, per una serata speciale.

Non solo cibo ma anche spettacoli nei cieli. Gli esperti assicurano è l’eclissi lunare più lunga del secolo. Per 103 minuti sarà possibile ammirare la terra tingersi di rosso. Uno spettacolo nei cielo che anche Agrigento non vuole perdere. Accadrà oggi, a fare compagnia al nostro satellite sarà Marte. La fase massima dell'eclissi comincerà alle 21.30, quando l'eclissi comincerà a essere totale per finire alle 23.14, tutto questo quando il satellite comincerà ad uscire dal cono d’ombra. In città si può visionare in diverse zona, ecco quelle consigliate.

Tre tappe in Sicilia, tra cui Sciacca. Lo Zecchino d’Oro sbarca la prossima settimana nell’isola per l’ultima tappa delle selezioni di un tour partito a febbraio dalla Val Di Fiemme e che ha toccato 17 regioni e 24 città. Questo viaggio alla scoperta di giovanissimi talenti porterà alla diretta di novembre su Rai 1 per la 61^ edizione dello storico festival internazionale di canzoni per bambini. Il tour è organizzato dal project manager Claudio Zambelli al quale l’Antoniano di Bologna ha affidato per il dodicesimo anno consecutivo questo importante progetto.

lI 27 luglio ad Agrigento. Occhi puntati sulla tutela e la gestione dei beni culturali in Sicilia. Proposte per una tutela partecipata. Succede all’Accademia di Belle Arti, in via Bac Bac 7 alle 18.30.

Cinema in piazza a San Giovanni Gemini, con proiezioni in programma a partire dal prossimo sabato 28 luglio. Si comincia alle 21.00 con la proiezione della docu-fiction La voce del corpo del regista siciliano Luca Vullo, un lavoro che indaga in modo divertente ed educativo la capacità degli italiani di comunicare senza parole. Piazza La Corte farà da sfondo alle serate dedicate alle proiezioni ed inserite nel calendario di eventi proposto dal Comune di San Giovanni Gemini per l’estate 2018. Ultimo appuntamento di luglio per la rassegna musicale Drogheria Summer Sound. Venerdì prossimo sarà la volta dei cinque virtuosi del pop-rock che presenteranno il loro ultimo progetto. Poi via al programma di agosto. Prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata da Lebowski Music Network alla Drogheria di Licata: venerdì 27 tocca ai "QuinTo".

Sabato 28 luglio 2018 alle ore 21 presso il Chiostro del museo civico archeologico della Badia di Licata, Gianni Cuperlo, membro della segreteria nazionale del Pd, presenterà il suo ultimo libro: “In viaggio – La sinistra verso nuove terre". L’iniziativa sarà introdotta da Massimo Ingiaimo, componente dell’assemblea nazionale del Pd, mentre sarà la giornalista Elvira Terranova, caposervizio dell’Adnkronos, ad intervistare l’autore.

In occasione della ricorrenza del 33esimo anniversario dell’uccisione del commissario capo, Beppe Montana, sabato 28 luglio alle 9, si terrà una cerimonia di commemorazione.

Domenica 29 luglio alle 21, presso l’Hotel dei Pini a Porto Empedocle, sarà presentato e proiettato il documentario storico di Calogero Conigliaro: “Il comandante Di Bartolo e gli eroi dell’RD 36”. Regia di Gianni Braccieri.

Tratta della storia del dragamine RD 36 della Regia Guardia di Finanza, per molto tempo di base a Porto Empedocle, prima di essere trasferito a Tripoli nel settembre 1942, insieme al comandante della Flottiglia, Tenente di Vascello Giuseppe Di Bartolo della Regia Marina.