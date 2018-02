"Bullismo e Cyberbullismo? No, grazie", Pira incontra gli studenti

“Bullismo e Cyberbullismo? No, grazie" Questo è il tema di un Incontro-Convegno con gli alunni della scuola primaria e secondaria per la prevenzione al Bullismo e al Cyberbullismo organizzato dall’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” di cui è Dirigente Scolastico il dottor Maurizio Buccoleri. L’evento si svolgerà lunedì 12 febbraio 2018 alle ore 9 presso l’Aula Magna del plesso “Maria Anna Serrovira” in via Quignones.

Sono previsti gli interventi di esperti. A tenere le relazioni saranno il professor Francesco Pira, Sociologo e Docente di Comunicazione e Giornalismo dell’Università degli studi di Messina, l’Ispettore Capo Michele Fiore, Responsabile della Polizia Postale di Agrigento e Caltanissetta, la dottoressa Azzurra Incorvaia psicologa tirocinante post- lauream presso la Neuropsichiatria Infantile di Licata, la professoressa Angela Oliveri, Presidente dell’Osservatorio Permanente Antiviolenza di Licata e l’avvocato Tiziana Sciria, dell’O.P.A.