Il 25 agosto, al largo della Scala dei Turchi il primo "Boat Party"

Per la prima volta ad Agrigento si terrà un "Boat party", una festa danzante al largo a bordo di barche da diporto. L'appuntamento è per il prossimo 25 agosto, nello specchio di mare di fronte alla Scala dei turchi, dove si terrà appunto il primo raduno di barche per sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto dell’ambiente ed alla salvaguardia del mare pulito.

L’idea nasce da Adriano Varisano, favarese, che ad inizio della stagiona estiva ha creato un gruppo whatsapp “barche San Leone” inserendo un centinaio tra possessori ed appassionati di barche. Questo gruppo é servito per avere notizie sul mare, per dare informazioni, per ricevere aiuto ed anche per organizzare questa importante iniziativa che prevederà anche un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Mediterrano e un applauso in memoria di Andrea Cammilleri.

Il raduno, organizzato in collaborazione con la Proloco San Leone di Paquito Danile, è in programma dalle ore 17 del 25 agosto dove una barca madre, a largo della Scala dei Turchi, ospiterà dj e vocalist che animeranno la manifestazione. La sicurezza in mare è affidata alla Gise di Sandro Bennici.