Blue days, ultimo appuntamento sulla spiaggia di San Marco

Ultima tappa dei "Blue Days" di Marevivo. L'appuntamento sarà a Sciacca, nella spiaggia di Capo San Marco, meta anche quest’anno della tartaruga Caretta Caretta per la deposizione delle uova in due nidi.

La postazione di Marevivo sarà allestita sabato 24 Agosto dalle 9 alle 12 tra gli stabilimenti Cocoloco e Snello Beach che collaboreranno per l’occasione. L’onda blu di Marevivo accoglierà i bambini presenti in spiaggia per attività ludico didattiche sul tema dell’ambiente marino attraverso la “Scatola del mare” e giochi a tema. Anche questo Blue Day rientrerà nell’attività di sensibilizzazione avviata qualche mese fa con il progetto “Halykòs – Prevenzione Ambientale e Valorizzazione della Foce del Fiume Platani” promosso dall’associazione ambientalista Marevivo Onlus – Delegazione provinciale di Agrigento e realizzato con il sostegno della Fondazione CON IL SUD – Bando Ambiente 2018.

Il progetto prevede, oltre alla sensibilizzazione dell’intero territorio agrigentino (in particolare di quello attraversato dal corso del fiume Platani), l’installazione nei prossimi mesi di una barriera blocca plastica in prossimità della foce del fiume Platani grazie alla collaborazione della società Castalia.