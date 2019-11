“Cantieri di narrazione identitaria”, ecco gli incontri che si terranno a Bivona

Venerdì 15 novembre 2019, alle ore 16, alla sala consiliare del palazzo di città, si terrà un incontro, aperto a tutti, con il giornalista e scrittore Emilio Casalini, autore del libro “Rifondata sulla bellezza”, e Viviana Rizzuti, innovation manager, dell’Ecomuseo dei cinque sensi di Sciacca.

Tema dell’incontro è: “La narrazione identitaria come strumento di crescita per lo sviluppo economico dell’area interna Sicani”. Nel corso dell’incontro, alla presenza dei sindaci dell’area interna Sicani, saranno presentati i progetti “museo diffuso” e “cantieri di narrazione identitaria”. Riscoprire il valore del luogo, l’identità culturale e il senso di appartenenza ad una comunità, sono questi i giusti ingredienti per promuovere lo sviluppo del territorio sicano.

Nella stessa giornata, durante la mattinata, Emilio Casalini e Viviana Rizzuti incontreranno gli studenti dell’Istituto Pirandello che ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa progettuale “Cantieri di Narrazione Identitaria” promossa dall’Ecomuseo di Sciacca in collaborazione con il Comune di Bivona. Agli studenti sarà affidato il compito di raccontare il territorio mettendo in campo la loro creatività. L’obiettivo del progetto è rendere i giovani protagonisti attivi e consapevoli dello sviluppo del territorio in cui vivono, offrire loro un’opportunità per scoprire nuove forme di promozione e, al tempo stesso, creare un nuovo ponte tra i cittadini e le istituzioni, stimolare un forte senso di appartenenza al territorio e offrire una nuova visione per sviluppare percorsi turistici.