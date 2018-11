"C'era una volta domenica", l'incontro al Bio Resort

Un ricco programma di eventi che promuove gli aspetti più autentici della tradizione culturale, religiosa e gastronomica del territorio.

Al Bio Resort Fontes Episcopi, insieme a Fabio Gulotta, verranno dedicate intere giornate ai sognatori di questa terra, ai Don Chisciotte siciliani. Conosceremo casari, fornai, macellai, pasticceri e lavoreremo insieme a loro per imparare antiche sapienze.

Il primo di una serie di incontri ludici/didattici si terrà domenica 2 dicembre con Maurizio Spinello, fornaio del Borgo Santa Rita. Le sue farine integre di grani antichi ed il suo lievito madre. Impareremo a fare il pane, mettendo le mani in pasta, porteremo il pane a tavola, e perché no, lo porteremo anche a casa. "Mangeremo - dicono gli organizzatori - le sue paste condite con quello che offre il nostro orto e la campagna intorno. Ovviamente non mancherà il vino, rigorosamente del contadino".