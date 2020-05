"Benessere soggettivo e l’alimentazione ad Agrigento", via ad un incontro: ecco il programma

Si svolgerà il 29 maggio dalle 11, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, il convegno per la presentazione dei risultati dell’Indagine sul benessere soggettivo e l’alimentazione ad Agrigento. Il convegno è organizzato dal finanziatore della ricerca, PLEF e vedrà la partecipazione della Presidente della Cabina di regia “Benessere Italia”, organo di supporto Tecnico-Scientifico del Presidente del Consiglio ed ha la finalità di sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del Governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (BES).

La ricerca è svolta dall’Università degli studi di Palermo, è coordinata dal Responsabile scientifico, professore Gaetano Gucciardo, docente dell’Ateneo di Palermo, del Corso di Studio in Servizio Sociale con sede ad Agrigento. I lavori hanno impegnato per circa due mesi in città dodici intervistatrici e intervistatori che hanno rilevato le opinioni di un campione probabilistico dei cittadini di Agrigento sul benessere soggettivo e l’alimentazione. La ricerca è nata grazie allo straordinario riconoscimento ricevuto dalla città per due suoi ristoratori che hanno ottenuto il primo e il secondo posto nella speciale graduatoria per la ristorazione virtuosa, i ristoranti Ginger People & Food (primo classificato) e Terracotta (secondo classificato) ed è stata realizzata grazie al finanziamento previsto per il primo classificato del premio Bezzo.

Il premio Bezzo è finanziato dal sistema cooperativo CRAI ed è organizzato da PLEF e dai suoi partner AIQUAV e AREGAI. La ricerca è stata effettuata nel quadro della “Convenzione per la collaborazione scientifica tra il Polo territoriale universitario di Agrigento e l’Associazione Planet Life Economy Foundation (PLEF)”.

Anche in questa occasione, la presenza dell’Università ad Agrigento si conferma punto di forza per il territorio. PROGRAMMA Introduzione Emanuele Plata – Presidente Planet Life Economy Foundation Presentazione della ricerca Gaetano Gucciardo – Senior Researcher Università di Palermo (polo territoriale di Agrigento dell’Università di Palermo) Commenti alla ricerca Enza Laretto – CTS AREGAI-Terre di benessere Matteo Mazziotta – Consigliere AIQUAV Lillo Firetto – Sindaco di Agrigento Domande e risposte Conclusioni Filomena Maggino – Presidente AIQUAV e Cabina di Regia “Benessere Italia”