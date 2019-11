Olio nuovo e birra Palermo per la sfida Fortitudo Basket - Latina

Domenica 10 novembre al PalaMoncada la Fortitudo Agrigento affronterà Latina basket. La partita è valevole per la settima giornata del campionato di serie A2 Old wild West. Il match inizierà alle 18:00. Sarà perl anche la domenica dello sponsor e in campo "scenderà" anche la Birra Palermo e l’oleificio Sant’Angelo.

Il marchio di birre artigianale siciliano proporrà, all’interno del PalaMoncada, una degustazione in occasione della sfida sportiva, così come sarà possibile assaggiare l'olio nuovo servito su pane caldo del panificio San Calogero.