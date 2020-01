Lo Schiaccianoci del Balletto di San Pietroburgo incanta il pubblico del Palacongressi

La compagnia del Balletto di San Pietroburgo ha incantato il pubblico del Palacongressi di Agrigento con “Lo Schiaccianoci” di Čajkovskij tratto dal racconto di Hoffmann. 38 i ballerini che dal palco hanno animato la favola che vede protagonisti Clara e il suo schiaccianoci. Giochi e danze e suggestive scenografie per un dei classici spettacoli ambientati nel periodo natalizio.

La compagnia del Balletto di Sanpietroburgo, nata nel 1877, ha portato nei teatri di tutto il mondo il suo “Schiaccianoci” ma il calore del pubblico agrigentino e siciliano in generale, riscalda maggiormente la platea e dona entusiasmo agli stessi ballerini.

La danza classica, in Russia è una vera e propria disciplina, una tradizione che rende spettacolari le performance apprezzate soprattutto dai bambini.

Unica pecca, se così si può dire, secondo quanto detto ai microfoni di AgrigentoNotizie dal ballerino Costantin Tcaci è la dimensione ridotta dei palchi che non consentono agli artisti di esprimersi in modo adeguato.