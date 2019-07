Azzurro food, in piazza Scandaliato con Ernesto Maria Ponte

La cucina al centro del Mediterraneo, manifestazione che si svolgerà a Sciacca dall’8 all’11 agosto, svela un altro degli spettacoli del ricco cartellone di eventi della manifestazione.

Sabato 10 agosto, a partire dalle 22, sul palco di piazza Scandaliato, si esibirà il comico palermitano Ernesto Maria Ponte, personaggio che ha scritto un’importante pagina della storia della comicità siciliana.

L’attività artistica di Ponte, commediante sulle scene da più di 30 anni, si alterna tra momenti di teatro impegnato e teatro leggero, musical (avendo anche buone doti canore), e ruoli di rilievo nella TV e nel Cinema che lo hanno portato a raccogliere consensi positivi sia dal pubblico che dalla critica. Non sono assolutamente trascurabili, sia per qualità che per stile, quei monologhi di cabaret scritti e interpretati dallo stesso Ponte, rappresentati in vari teatri e piazze siciliane, che gli hanno consentito di riscuotere grande successo