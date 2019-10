Nadia Terranova presenta "Addio Fantasmi", finalista al premio Strega

Prosegue allo Spazio Temenos il ciclo di incontri “Autori in Girgenti”. Martedì prossimo 15 ottobre alle ore 18.30 sarà la volta di un’autrice ormai nota nel panorama internazionale. Lei è Nadia Terranova e verrà ad Agrigento a presentare "Addio Fantasmi" (2018 Einaudi), uno dei cinque romanzi finalisti del prestigiosissimo "Premio Strega”.

A dialogare con l’autrice sarà Monica Brancato del gruppo di lettura Buk di Agrigento. L’appuntamento è nella Chiesa di San Pietro di Agrigento (via Pirandello), l’ingresso è libero. Le iniziative “Autori in Girgenti” sono promosse da Spazio Temenos in collaborazione con la libreria “Il Mercante di libri” (via Atenea) di Alessandro Accurso Tagano e il gruppo di lettura Buk.