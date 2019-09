Via ad “Autori in Girgenti”, il 13 di settembre il primo appuntamento

Riparte l'iniziativa "Autori in Girgenti". Il primo incontro è con la scrittrice Agata Bazzi, autrice di “La luce è là” il prossimo 13 settembre alle ore 18.30 allo Spazio Temenos, nella Chiesa di San Pietro in via Pirandello.

"Si tratta di un saga familiare che ricostruisce le vicende di Albert Ahrens, bisnonno della stessa Bazzi - dice una nota -. Nato in Germania, Ahrens nel 1875 arriva, come giovane pieno di speranze, nel capoluogo siciliano, dove crea in pochi anni un vero e proprio impero economico. Con la moglie Johanna mette al mondo otto figli, che crescono in una grande villa, tuttora esistente (oggi sede della Dia) alla periferia della città".