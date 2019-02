L'associazione culturale Concordia insieme all'Aics, l'evento di presentazione

Si presenta ufficialmente sabato 23 febbraio alle 17 una nuova realtà associativa affiliata all’Aics, l’associazione culturale Concordia di cui è presidente Angelo Cinque, da sempre appassionato di teatro. L’evento si svolgerà presso il ristorante Majisa del Villaggio Mosè. Saranno presenti oltre al presidente della nuova associazione Angelo Cinque, che ilustrerà gli scopi che l’associazione si prefigge, anche il presidente provinciale dell’Aics dott. Giuseppe Petix, il dirigente del dipartimento cultura dott. Stelio Zaccaria e la responsabile provinciale del settore teatro Jose Tedesco.

Al termine, il gruppo di soci della stessa associazione proporrà un’anteprima de “La verità”, la novella drammatica di Luigi Pirandello, con la voce narrante di Giovanni Moscato e interpretata da Alfio Russo, Giuseppe Gramaglia, Teresa Cinque, Alfonso Marchica, Maria Fantauzzo, Rosa La Franca, Lillo Daleo e Angelo Provenzano, con la direzione artistica di Alfio Russo ,la Digital Service la Regia di Angelo Cinque e l’aiuto Regia Salvatore Cinque.

Domenica 24 Febbraio alle 10 nei locali dell’AICS di Agrigento. L'evento si terrà con i rappresentanti delle compagnie teatrali che vorranno aderire all’Aics ,entrando così a far parte di un circuito virtuoso in cui tutte le compagnie confluiranno in un cartellone unico. Verranno illustrati i dettagli di questa iniziativa e del concorso teatrale che si concluderà nel dicembre prossimo con una cerimonia in cui verranno assegnati vari riconoscimenti. Sarà l'occasione per formare anche una commissione provinciale.