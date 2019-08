Torna nella Valle dei Templi per l'ottava edizione l' "Arcosoli Jazz"

Anche quest’anno ritorna l' "Arcosoli Jazz", il festival della musica jazz giunto alla sua ottava edizione. La manifestazione, promossa dal Parco Valle dei Templi di Agrigento, in collaborazione con l'associazione "I Formidabili", si svolgerà nei giorni 23, 24 e 25 agosto nello spazio eventi del Parco sito presso l'area sottostante il Tempio di Giunone.

Il cartellone prevede la partecipazione di 6 gruppi e un solista. Si parte il 23 agosto alle 21 con il Fabrizio Brusca Quartet. A seguire spazio per il Patti Grillo 4tet – Jazz Moods. Il 24 agosto si inizia alle 19 con Carmelo Salemi – C. Baker Project; a seguire il Giuseppe Campisi Quintet e, poi, Enzo Carpentieri – Unity 4. Il 25 agosto, all 21 spazio per Francesco Cusa Trio e poi a Paolo Angeli Solo.

Il prezzo del biglietto è di 5 euro a persona acquistabile tutte le sere dei concerti al botteghino dell'ingresso Tempio di Giunone a partire da un'ora prima dell'orario di inizio. E’ possibile anche prenotare i biglietti o richiedere informazioni al numero telefonico: 324 950 36 12.