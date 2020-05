Sciacca libri in festa, ultima settimana con 14 nuovi appuntamenti 

Gli incontri con gli scrittori Einaudi Emanuela Canepa e Daniele Aristarco; l’omaggio a Leonardo Sciascia dell’attore e sceneggiatore Gaetano Aronica. Sono tre dei quattordici nuovi appuntamenti di cultura, arte, benessere, promozione, intrattenimento, in programma nell’ultima settimana di “Sciacca libri in festa”cartellone di iniziative online promosso dal Comune di Sciacca, Assessorato alla Cultura, con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, la Biblioteca Junior e il contributo di enti, associazioni, scrittori, artisti, operatori culturali. “Sciacca libri in festa” è inserita tra le manifestazioni della campagna nazionale “Maggio dei libri” promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero per i Beni Culturali.

Lunedì 25 maggio

NATI PER LEGGERE– Ore 9: rubrica a cura di Provvidenza Maria Mogavero, referente in Sicilia per AIB NpL. Consigli di lettura genitori per i loro bambini. Quarta puntata “I libri dai dodici mesi”

SCIACCA D’AMARE – ore 11 – "Sciacca, dall’alto della sua bellezza", video di Accursio Puleo

Martedì 26 maggio

PROVA D’AUTORE– ore 17: incontro con Emanuela Canepa. Dialoga con la scrittrice, in diretta Facebook, Ivana Dimino

Mercoledì 27 maggio

ATTI DI STORIA– ore 10: rubrica a cura della direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento Rossana Florio. Quarta puntata “La mediazione culturale in archivio”.

NOME IN CODICE ARTE– ore 17: rubrica a cura di Anthony Francesco Bentivegna.

Giovedì 28 maggio

L’ILLUSTRASTORIE– ore 10: video racconto tratto dal libro Il Cane Tavolo. Voce Raimondo Moncada, illustrazioni Eleonora La Cascia

PROVA D’AUTORE: ore 17 incontro con Daniele Aristarco, a cura della libreria Mondadori. Dialoga con lo scrittore: Antonella Palazzotto.

ENGLISH FOR KIDS– ore 18: corso d’inglese gratuito per bambini a cura dell’Altra Lingua su Zoom, con letture di favole.

Venerdì 29 maggio

VOCI NUOVE – Ore 10: video di School of rock, con Emanuela Colletti e Sara D’Antoni

PROVA D’AUTORE– ore 17: incontro con Gaetano Aronica, attore e presidente della Fondazione “Luigi Pirandello”: la parola, il testo, Leonardo Sciascia, una storia da raccontare.

Sabato 30 maggio

GAIA & FRIENDS – ore 10,30: trasmissione in diretta Facebook con Gaia Piazza e Francesca Drogo. Lettura di favole e intrattenimento per bambini.

GLI AUTORI “MAGGINI” – ore 17: rubrica a cura di Myriam Maglienti (associazione Nova)

BIBLIO JUNIOR FEST – ore 17,30 diretta Facebook con i protagonisti di Biblioteca Junior

Domenica 31 maggio

OCCHIO AGLI INBOOK-ATI– ore 10,30: lettura di albi illustrati fedelmente tradotti in simboli. Rubrica a cura di Francesca Drogo