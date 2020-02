"Verso un approccio di rete all'orientamento", l'incontro al polo universitario

Venerdì, 21 gennaio 2020 alle 9.30 avrà inizio il primo importante convegno sull’orientamento e analisi delle politiche e dei servizi territoriali, che possano contribuire alla crescita economica sociale e culturale del nostro paese.

Tema interessante ed articolato organizzato dall’Associazione Nazionale Studio e Lavoro in partnership con dall’università degli Studi di Palermo, dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione.

I lavori verranno introdotti dal dott. Leonardo Caramazza, presidente di ANSTUL ed aprirà il dibattito il prof. Francesco Pace, docente di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, dell’Unipa.

Il prestigioso convegno vedrà la partecipazione di esperti nell’ambito dell’orientamento del nostro sistema territoriale dibattendolo da diverse posizioni e punti di vista, come: la prof.ssa Paola Mangano, università Kore di Enna; Tommasa Cicero, Vice Presidente dell’Ass. Italiana Orientatori; Anna Maria Sermenghi, Dirigente Liceo Empedocle di Agrigento; Umberto Rumolo, esperto FSE e A.G.O; la dott.ssa Luana Landolina, Confcommercio Giovani.

Obiettivo del convegno e quello di stimolare un analisi critica sullo stato attuale del sistema di orientamento territoriale, valutandone criticità e possibilità di sviluppo, promuovendo un confronto costruttivo tra i diversi soggetti pubblici e privati per una maggiore condivisione di best pratice, nonché la creazione di reti formali ed informali per servizi di orientamento.

Porteranno i saluti istituzionali il prof. Lucio Melazzo, presidente del Polo Territoriale dell’università di Agrigento; il dott. Giovanni Di maida, Presidente del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento e l’Assessore Regionale all’istruzione ed alla Formazione, Roberto Lagalla.