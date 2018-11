Apprendisti ciceroni in azione, via alle mattine Fai d'inverno

Tornano per il settimo anno consecutivo le Mattinate FAI d’Inverno, il grande evento nazionale del FAI – Fondo Ambiente Italiano pensato per il mondo della scuola e in particolare dedicato alle classi iscritte al FAI, nel cui ambito gli allievi delle scuole sono invitati a conoscere il patrimonio storico e artistico del loro territorio accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente preparati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i loro docenti.

Venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre 2018 dalle 9 alle 13- propone un itinerario nel centro storico della città che prevede la visita dei seguenti beni: Camera di Commercio, Piazza Purgatorio, chiesa di San Lorenzo e chiesa di Santa Rosalia

Le visite saranno curate dagli apprendisti ciceroni del Liceo Classico “Empedocle” e del liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” che, indossati i panni di narratori d’eccezione, racconteranno alle classi e a quanti vorranno partecipare all’evento, il valore di questi beni e le storie che custodiscono.