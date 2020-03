Appello ai donatori, l'Adas torna in piazza: ecco dove

L'Adas torna in piazza. Domenica 29 marzo a Raffadali, in via Fiume, si effettuerà una raccolta sangue. Dalle 8 alle 12, i volontari accoglieranno i donatori. "A tutti i donatori - spiega l'Adas - saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione".

