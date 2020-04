"Artisti uniti per il 25 aprile", l'iniziativa dell'Anpi Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'ANPI Sicilia, nell'ambito del 75esimo anniversario della liberazione, ha promosso l'iniziativa "Artisti uniti per il 25 Aprile" l'arte, la musica e la cultura rendono omaggio alla resistenza e al 25 Aprile. "Numerosi sono, già, gli artisti, gli intellettuali e gli uomini di cultura che ha no già aderito". Un iniziativa a cui stanno aderendo anche alcuni famigliari di antifascisti, deportati e partigiani, che vogliono contribuire a raccontare le storie dei loro genitori, le sofferenze e le privazioni causati dalla guerra e dalla lontananza della propria famiglia. Interventi necessari per far riflettere sul valore della libertà, che costituisce il tema principale di quest’anno rappresentato con l’hastag: #iorestolibero.

L'iniziativa costituisce un modo per ricordare e ribadire i valori della resistenza antifascista in un momento segnato dal dolore e dall'angoscia a seguito dell'emergenza coronavirus. Questo manifestazione che si inserisce nei festeggiamenti 25 aprile virtuale ideata da Anpi Sicilia e coordinata da Anpi Agrigento e Anpi Caltanisetta.

Gli artisti che volessero partecipare sono invitati a mandare il proprio contributo all’email: giuseppecalascibetta@gmail.com . Tutti i contributi saranno pubblicati sulla pagina ufficiale dell’Anpi Sicilia e verranno divulgati in tutti i gruppi provinciali dell’ANPI Sicilia.

In piu l’ANPI Sicilia ha pubblicato nel loro sito internet ufficiale: www.anpisicilia.wordpress.it un detabase di tutti i partigiani, gli antifascisti e deportati siciliani che sono stati scoperti o studiati fino adesso.