Anniversario della nascita di Luigi Pirandello, una giornata per il drammaturgo: l'evento

Tutto pronto per il 152esimo anniversario della nascita del premio Nobel agrigentino, Luigi Pirandello. Il 28 maggio si alza il sipario inerente ai festeggiamenti. Ad organizzare l’evento il Pirandello Stable festival di Mario Gziano, il Cepasa di Paolo Cilona ed il Parco Letterario Pirandello di Dino Barfone, tutto in collaborazione con le associazioni “Dante Alighieri” ed il “Cerchio” di Agrigento. Il programma dell’evento sarà suddiviso in diversi momenti, il primo si terrà ai piedi nella casa Natale, li verrà acceso un tripode della memoria. . Il secondo si terrà al teatro del parco letterario, sempre al Caos, dove artisti e scrittori renderanno omaggio alla memoria di Pirandello. Inoltre sarà posta una targa commemorativa.