Sport e animazione a Realmonte con il "Vertical Summer Tour"

Sabato 18 e domenica 19 agosto il Vertical Village, 500 metri quadri di allestimento fronte mare ad ingresso completamente libero e gratuito, farà sosta a Realmonte, nei pressi del Kaeso Summer Pub in Contrada Puntagrande per una due giorni di energia pura. Da mattino a sera un palinsesto colmo di attività distribuite lungo l’arco della giornata.

Grande novità di questa edizione gli artisti di Radio Deejay: confermato Shortyper lo show di domenica 19 agosto. Dopo il successo della scorsa estate de ‘La Dura Remix’ con Pitbull il suo “Canta Canta” - rielaborazione di uno dei maggiori canti popolari brasiliani di Martinho Da Vila -, è candidato a tormentone dell’estate italiana 2018, e si appresta a far ballare La Scala dei Turchi durante la tradizionale grande festa di fine Tour in occasione della quale,dopo il boom delle edizioni precedenti, sono attese più di 3.000 persone.

Vertical Summer Tour conta un totale di 12 presenze in Sicilia, 6 delle quali proprio a Realmonte (2 a Cefalù, 2 a Catania e 2 a San Vito Lo Capo). Il format nasce nel 2011 sull’onda del successo del fratello maggiore, Vertical Winter Tour, già attivo dal 2008. La giornata del grande Villaggio Vacanze itinerante comincia al mattino con le sessioni di aquagym e i balli di gruppo e prosegue al pomeriggio con i tornei sportivi: beach – volley e sparring.Per i più temerari anche il surf meccanico che simula il movimento delle onde e il nuovo percorso a ostacoli Urban Beach.Grazie alla partnership ormai consolidata con BIC Sport non mancheranno, anche quest’estate, lezioni e gare di SUP con attrezzatura tecnica e istruttori qualificati. E poi ancora, sotto gli stand, tantissimi giochi, degustazioni, omaggi, gadget, test drive e, a fine giornata, le premiazioni sul Palco. Durante tutte le tappe del tour gli interessati avranno occasione di scoprire e provare su strada le novità di nuova Aygo, ultima nata in casa Toyota, attraverso l’esclusivo test drive di 4 vetture. Ad oggi si contano un totale di 17 edizioni di Vertical Tour - tra Summer e Winter edition - e migliaia di amici sparsi sulla Penisola che fanno ormai parte di una grande community unita dalla voglia di divertirsi e di stare insieme.