Andrea Barbera si racconta, lo skipper agrigentino incontra la città

Il navigatore Andrea Barbera, per la prima volta ad Agrigento, si racconterà attraverso voce e filmati inediti, il suo “Solo Around Sicily”, la grande impresa sportiva che lo ha visto affrontare i mari di Sicilia. Le difficoltà, gli aneddoti, le sue emozioni e i progetti futuri.



La sfida vinta da Andrea è stata quella di circumnavigare la Sicilia spinto solo dalla forza del vento, in solitario e su di un piccolo catamarano sportivo da spiaggia di appena cinque metri. Un’avventura agonistica, umana, una sfida personale, un’ambizione da inseguire, un obiettivo da raggiungere!