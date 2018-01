Amnesty International arriva in città, delegazione nel ricordo di Giulio Regeni

Ancora una volta il gruppo 283 di Agrigento di Amnesty International sarà in piazza ad Agrigento il 25 gennaio dalle 17:30 a Porta di Porte per ricordare la morte del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni avvenuta due anni fa.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono manifestare affinché sia fatta piena luce su quanto è realmente accaduto in Egitto.

Amnesty International Italia ricorda come in questo secondo anniversario di lutto e di domande è indispensabile non consegnare Giulio alla memoria, rinunciando a chiedere la verità anche per rispetto alla famiglia Regeni che da 24 mesi non riesce ad ottenere la verità dalle autorità egiziane.