Settimana della Legalità "Giudici Saetta Livatino" 2019, ecco tutti gli eventi

Cinque comuni e tre province saranno interessate quest’anno dagli eventi organizzati dalle associazioni “Tecnopolis” ed “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” assieme all’amministrazione comunale di Canicattì per ricordare i giudici canicattinesi Antonino Saetta e Rosario Livatino uccisi in due diversi agguati mafiosi il 25 settembre 1988 ed il 21 settembre 1990 su due tratti opposti del vecchio tracciato della S. S.640 Porto Empedocle-Caltanissetta.

Il programma prevede alcune giornate cardine che sono, ovviamente, quelle degli anniversari dei magistrati di Canicattì che saranno ricordati con una funzione religiosa ed un omaggio floreale dinanzi la stele che ne ricorda il sacrificio. Il 20 settembre, inoltre, è prevista l’iniziativa “I Madonnari disegnano la Legalità” ed in serata un momento di riflessione ed una fiaccolata sino a casa Livatino.

Domenica sera appuntamento teatrale e lunedì mattina 23 settembre un convegno dedicato all’insegnamento morale e professionale dei Giudici Saetta e Livatino. La mattinata di martedì 24 settembre “Passeggiata della Legalità” con la partecipazione delle scuole. Il 28 settembre le iniziative coinvolgeranno per l’intera giornata studenti e cittadini di Valledolmo in provincia di Palermo mentre la conclusione il 3 ottobre nel pomeriggio a Messina con la consegna dei riconoscimenti “Pro Bono Veritatis” e “Pro Bono Iustitiae” organizzata dal Movimento Nuovo Presenza Giorgio La Pira. Dopo tre anni è ritornata la piena collaborazione tra le associazioni e l’amministrazione comunale di Canicattì rispettando un protocollo di intesa sottoscritto nel 2014. L’intero programma è consultabile e verrà periodicamente aggiornato sul sito www.livatino.it gestito dai soci dell’associazione per la Giustizia e la Trasparenza "Tecnopolis".